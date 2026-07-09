L’umidità in aumento e l’afa rappresentano i principali rischi legati all’ondata di calore che sta interessando l’Italia. Questa condizione atmosferica rende difficile il raffreddamento naturale del corpo, aumentando il disagio per le persone. La situazione si verifica in un periodo di temperature elevate, contribuendo a una sensazione di calore più intensa. Le autorità monitorano le condizioni meteorologiche e segnalano i rischi associati a questa fase di caldo estremo.

Imola, 9 luglio 2026 – L’ondata di calore che sta attraversando l’Italia riaccende il dibattito sui cambiamenti climatici e sulla vivibilità delle nostre città. Spesso, però, i dati ufficiali non rispecchiano la reale percezione dei cittadini, sospesi tra allarmismo mediatico e termometri impazziti. Per fare chiarezza abbiamo raccolto i dati e le impressioni del professor Fausto Ravaldi, insegnante e co-coordinatore della stazione meteorologica dell’istituto Agrario di Imola. Con la sua pluriennale esperienza e un approccio pragmatico, Ravaldi ci aiuta a decifrare l’attuale situazione meteo, spiegando perché il caldo in città sia una sfida scientifica e sociale che va ben oltre i semplici numeri dei bollettini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella morsa del caldo: “Il vero rischio è l’afa. L’umidità è in aumento”

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