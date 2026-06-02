Un uomo è morto in mare davanti agli occhi di altri bagnanti, mentre era in acqua. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori sulla spiaggia, che hanno assistito impotenti alla tragedia. La vittima si trovava in acqua quando è stato colto da un malore improvviso.

Una giornata che doveva essere dedicata al relax e al mare si è trasformata improvvisamente in un dramma che ha lasciato senza parole decine di persone presenti sulla spiaggia. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre stava trascorrendo alcune ore di svago sul litorale. La vicenda ha generato grande commozione tra i presenti, che hanno assistito impotenti alla drammatica sequenza di eventi. >> Can Yaman, il super regalo e scoppia la polemica: l’ha fatto vedere senza farsi problemi Secondo le prime ricostruzioni, il 47enne, originario di Roma e in vacanza sulla costa laziale, aveva deciso di entrare in acqua per concedersi una nuotata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tragedia in spiaggia, morto al mare davanti agli altri bagnanti: soccorsi inutili

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