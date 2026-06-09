tragedia alle canarie riminese cade nel canyon e muore davanti agli amici

Un uomo di 48 anni, originario di Rimini, è morto il 31 maggio a Tenerife, nelle Isole Canarie, dopo essere caduto in un canyon durante un'escursione con amici. La sua morte si è verificata subito dopo il salto nel vuoto, mentre si trovava in compagnia. La notizia è stata resa nota dai soccorritori e dalle autorità locali. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

di Lorenzo Muccioli Un attimo, poi il vuoto. È morto così Andrea Semprini, riminese di 48 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto il 31 maggio a Tenerife, nelle isole Canarie. Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 16 luglio. Da circa dieci anni viveva sull’isola spagnola, dove lavorava come consulente immobiliare e aveva costruito la sua nuova vita. La notizia della sua morte è arrivata a Rimini solo alcuni giorni dopo l’incidente e ha colpito profondamente amici, conoscenti e tutta la comunità del Borgo San Giuliano, quartiere dove la sua famiglia è molto conosciuta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 nel Barranco Bujame de Teno, una gola montuosa particolarmente impervia situata nel comune di Buenavista del Norte, nella parte nord-occidentale di Tenerife. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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