Milano, 22 lug. (askanews) - Kaylee Hottle, attrice diciottenne che ha recitato da protagonista in due film della serie "Godzilla", è morta in un incidente stradale nello Stato americano del Maryland, secondo quanto riferito dalla polizia. Hottle e un altro passeggero si trovavano a bordo di una auto guidata da un ragazzo di 19 anni quando la macchina è uscita di strada su un'autostrada a due corsie e ha urtato un canale di scolo, secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Frederick, secondo cui l'incidente sarebbe da attribuire all'alta velocità. Hottle è stata trasportata in ospedale, dove è stata successivamente dichiarata morta, ha riferito la polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Muore a 18 anni l'attrice Kaylee Hottle, star di "Godzilla vs Kong"

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Teen actor Kaylee Hottle, known for Godzilla vs. Kong, dead at 18

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