Kaylee Hottle morta in un incidente stradale | l'attrice di Godzilla vs Kong aveva 18 anni

Kaylee Hottle, giovane attrice non udente nota per il ruolo di Jia nei kolossal "Godzilla vs. Kong" e "Godzilla x Kong: Il nuovo impero", ha perso la vita in un incidente stradale nel Maryland. A confermarlo è il padre a TMZ. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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