Un incidente ha causato la morte di Kaylee Hottle, attrice di 19 anni nota per aver interpretato Jia in “Godzilla vs. Kong”. La giovane attrice è deceduta in circostanze non specificate. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema, dove era apprezzata per il suo ruolo nel franchise MonsterVerse. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Il mondo del cinema piange la prematura morte di Kaylee Hottle, giovane attrice nota al grande pubblico in particolar modo per il ruolo di Jia, la bambina protagonista dei due film campioni d'incasso del MonsterVerse Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla e Kong - Il nuovo impero (2024). Stando a quanto confermato dal padre della ragazza Joshua Hottle a TMZ, Kaylee è morta a 19 anni a causa di un incidente stradale che si è verificato nel Maryland durante la notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. L'uomo, anch'egli sordomuto come la figlia e il resto della famiglia, ha dato il triste annuncio tramite una diretta trasmessa nella lingua dei segni americana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kaylee Hottle muore a 19 anni in un incidente: addio alla giovane attrice di “Godzilla vs. Kong”

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