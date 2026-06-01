L’abbraccio della Roma al IV Municipio a sostegno di FISH Lazio

Nel IV Municipio, la squadra della Roma ha partecipato a un torneo tra bambini, trasformando l’evento in un’occasione di solidarietà. Durante la manifestazione, i giocatori hanno mostrato vicinanza alle persone con disabilità, sottolineando l’importanza dell’inclusione. La giornata si è svolta in un clima di festa, con i giovani atleti impegnati in attività sportive e momenti di confronto con il pubblico presente.

Nel cuore del IV Municipio, la Roma ha trasformato un semplice torneo tra bambini in un momento di riflessione profonda, mettendosi al fianco di chi combatte quotidianamente per l’inclusione. Non è stata la solita giornata di sport, ma un mosaico di messaggi e sorrisi costruito insieme a chi, come la FISH Lazio, lavora ogni giorno per abbattere le barriere. Il IV Municipio scende in campo: lo sport al servizio dei diritti. Il torneo della Parrocchia S. Atanasio, nasce con un chiaro obiettivo, quello di trasformare il tifo e la passione giallorossa, in un sostegno concreto per la Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap (FISH Lazio). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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