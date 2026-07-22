Multe velocità | Arezzo ha incassato 422mila euro nel 2025

Nel 2025, Arezzo ha incassato 422mila euro dalle multe per eccesso di velocità. In Italia, più di un terzo delle sanzioni per violazioni del codice della strada riguarda questa infrazione. I dati sono stati raccolti da un’analisi di Facile, che evidenzia la prevalenza delle multe legate all’alta velocità nel paese.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici*, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Toscana i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 CdS) per un importo di oltre 36,7 milioni di euro. Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Firenze (oltre 8,2 milioni di euro) e dalle amministrazioni provinciali (oltre 12,7 milioni di euro), la cifra complessiva supera i 57 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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