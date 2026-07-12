Nel 2025, il Comune ligure di Carrodano, con 465 residenti, ha incassato circa 770mila euro da multe stradali. Rimane al primo posto in Italia per il rapporto tra multe raccolte e popolazione, secondo un’elaborazione di Facile. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle multe riguarda infrazioni di velocità e divieti di sosta. La somma totale delle entrate derivanti dalle sanzioni è stata distribuita tra enti locali e servizi pubblici.

Anche nel 2025 il piccolo Comune spezzino di Carrodano si conferma al primo posto in Italia per il rapporto tra multe stradali incassate e numero di abitanti, secondo l'elaborazione di Facile.it sui dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. A far scattare le sanzioni è, come ogni anno, lo stesso autovelox fisso installato lungo la SP 566, al chilometro 3+750, uno dei rilevatori di velocità più "produttivi" d'Italia, posizionato sulla strada che collega la zona al casello autostradale e a Levanto., Il Comune, che conta appena 465 abitanti, ha incassato nel corso del 2025 circa 770 mila euro di multe per violazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Carrodano, il paese ligure con 465 abitanti che ha incassato 770mila euro di multe

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