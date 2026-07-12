Carrodano il paese ligure con 465 abitanti che ha incassato 770mila euro di multe
Nel 2025, il Comune ligure di Carrodano, con 465 residenti, ha incassato circa 770mila euro da multe stradali. Rimane al primo posto in Italia per il rapporto tra multe raccolte e popolazione, secondo un’elaborazione di Facile. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle multe riguarda infrazioni di velocità e divieti di sosta. La somma totale delle entrate derivanti dalle sanzioni è stata distribuita tra enti locali e servizi pubblici.
Anche nel 2025 il piccolo Comune spezzino di Carrodano si conferma al primo posto in Italia per il rapporto tra multe stradali incassate e numero di abitanti, secondo l'elaborazione di Facile.it sui dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. A far scattare le sanzioni è, come ogni anno, lo stesso autovelox fisso installato lungo la SP 566, al chilometro 3+750, uno dei rilevatori di velocità più "produttivi" d'Italia, posizionato sulla strada che collega la zona al casello autostradale e a Levanto., Il Comune, che conta appena 465 abitanti, ha incassato nel corso del 2025 circa 770 mila euro di multe per violazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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