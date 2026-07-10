Nel 2025, le multe per eccesso di velocità sulle strade italiane hanno generato oltre 284 milioni di euro di entrate per i Comuni. Le sanzioni vengono applicate automaticamente tramite autovelox e rilevatori di velocità, con multe che variano a seconda dell’eccesso commesso. All’estero, le sanzioni per infrazioni simili sono spesso più severe e possono includere la sospensione della patente o sanzioni penali. Le modalità di applicazione differiscono da paese a paese.

Boom di eccesso di velocità sulle strade italiane. Nel 2025 i Comuni hanno incassato oltre 284 milioni di euro solo dalle multe date per aver violato i limiti di velocità del Codice della Strada. Più di una sanzione (elevata) su tre riguarda la troppa velocità, secondo un’analisi di Facile.it. E d’estate si registra un’impennata di incidenti. E per chi guida all’estero? Il rischio di una multa è dietro l’angolo: dal 2014 un sistema europeo permette di notificare le sanzioni anche a casa, mesi dopo il viaggio. Firenze, Bologna e Milano: la classifica dei capoluoghi che incassano di più. Firenze è il capoluogo che nel 2025 ha incassato di più dalle multe per eccesso di velocità, con 19. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Multe per eccesso di velocità: nel 2025 incassati 284 milioni di euro in Italia. E come funzionano le sanzioni prese all’estero?

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More than $54 million in fines from speed cameras

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