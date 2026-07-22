Nel primo semestre del 2026 sono state accertate sanzioni per oltre 3,1 milioni di euro, con più della metà delle multe derivanti dall’uso dei velox. I dati sono stati comunicati tramite una determina ufficiale, che evidenzia un incremento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle sanzioni riguarda infrazioni al codice della strada. Le multe sono state comminate in diverse aree, con una percentuale significativa di verbali relativi alla velocità.

Imola, 22 luglio 2026 – Oltre 3,1 milioni di euro di multe accertate nei primi sei mesi del 2026. È il dato che emerge da una recente determina del Corpo di Polizia locale del Circondario, al quale appartengono tutti i Comuni del territorio tranne Castel San Pietro Terme, che ha registrato nei documenti contabili le entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della strada tra gennaio e giugno. Una cifra che, se confermata anche nella seconda parte dell’anno, potrebbe portare il totale annuale vicino ai 6 milioni di euro: un livello molto elevato rispetto agli anni precedenti. Va però considerato che, storicamente, gli importi delle sanzioni tendono a diminuire nella seconda metà dell’anno e che quindi il dato finale potrebbe essere sensibilmente diverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, i dati del primo semestre. Accertate sanzioni per 3 milioni: Più della metà arriva dai velox

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