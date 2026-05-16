Cartelle locali e multe stradali arriva la rottamazione | stop a sanzioni e interessi su Imu Tari e multe

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è possibile aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti con gli enti locali, tra cui cartelle di pagamento, multe stradali, tasse come Imu e Tari. La misura prevede la sospensione delle sanzioni e degli interessi su queste somme, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza ulteriori oneri. La procedura si rivolge a chi ha debiti pendenti con le amministrazioni comunali e permette di chiudere le pendenze in modo semplificato.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera alla definizione agevolata dei debiti con gli enti locali. Novità importanti per i contribuenti italiani: è arrivato l’ok alla definizione agevolata delle cartelle legate a tributi locali, comprese Imu, Tari, tassa di soggiorno, canoni concessori e perfino multe stradali. La misura permetterà di regolarizzare i debiti pagando soltanto la quota originaria dovuta, senza sanzioni né interessi aggiuntivi. Una possibilità che punta ad alleggerire il peso economico accumulato negli anni da cittadini e imprese. La misura non sarà automatica. L’estensione della cosiddetta “rottamazione quinquies” nasce da un emendamento inserito nel decreto fiscale approvato alla Camera con voto di fiducia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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