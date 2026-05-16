Cartelle locali e multe stradali arriva la rottamazione | stop a sanzioni e interessi su Imu Tari e multe

Da oggi è possibile aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti con gli enti locali, tra cui cartelle di pagamento, multe stradali, tasse come Imu e Tari. La misura prevede la sospensione delle sanzioni e degli interessi su queste somme, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza ulteriori oneri. La procedura si rivolge a chi ha debiti pendenti con le amministrazioni comunali e permette di chiudere le pendenze in modo semplificato.

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