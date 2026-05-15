Dai velox alle rotatorie | Riccione reinveste le sanzioni in sicurezza e decoro tesoro da 2,6 milioni
Il Comune di Riccione utilizza i proventi delle sanzioni stradali per finanziare interventi di sicurezza e decoro urbano, con un budget complessivo di oltre 2,6 milioni di euro previsto per il 2025. Tra le iniziative pianificate ci sono lavori su velox e rotatorie, oltre a interventi di manutenzione e riqualificazione di spazi pubblici. Questo approccio mira a reinvestire le risorse generate dalle multe in miglioramenti concreti per la viabilità e l’estetica della città.
Trasformare le sanzioni stradali in sicurezza concreta e tangibile, cantieri e decoro per la città è l'obiettivo del Comune di Riccione che, grazie ai proventi del Codice della Strada per il 2025, ha messo in campo risorse per oltre 2,6 milioni di euro destinate esclusivamente alla tutela di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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