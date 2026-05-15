Dai velox alle rotatorie | Riccione reinveste le sanzioni in sicurezza e decoro tesoro da 2,6 milioni

Il Comune di Riccione utilizza i proventi delle sanzioni stradali per finanziare interventi di sicurezza e decoro urbano, con un budget complessivo di oltre 2,6 milioni di euro previsto per il 2025. Tra le iniziative pianificate ci sono lavori su velox e rotatorie, oltre a interventi di manutenzione e riqualificazione di spazi pubblici. Questo approccio mira a reinvestire le risorse generate dalle multe in miglioramenti concreti per la viabilità e l’estetica della città.

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