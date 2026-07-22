Mouratoglou | Zverev è sulla strada giusta ma non è ancora al livello di Sinner e Alcaraz

Zverev ha vinto il suo primo titolo Slam a Parigi, segnando un traguardo importante. Mouratoglou commenta che il tennista tedesco è sulla strada giusta, ma non ancora al livello di Sinner e Alcaraz. Arrivare in alto resta complicato, e mantenere la posizione ancora di più. Zverev ha ora una serenità rinnovata dopo la vittoria, ma la strada per il vertice continua.

Arrivare in alto è sempre molto difficile, ma confermarsi ai massimi livelli lo è ancora di più. La vittoria ottenuta a Parigi ha consegnato a Zverev il primo titolo Slam in carriera e una serenità totalmente nuova. Patrick Mouratoglou, sui propri canali social, si è espresso sull’importanza della stagione sul cemento come test probante per il nuovo atteggiamento tattico del tedesco. Sulla necessità di continuare a giocare in maniera aggressiva da fondo campo: “Per giocare in modo aggressivo con costanza ed efficacia, deve dimostrare di poterlo fare ripetutamente, finché non diventi automatico. Altrimenti, ad esempio, durante la stagione americana, sa che batterà questi giocatori perché ha un margine di errore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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