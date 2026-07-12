Il 13 luglio 2025, Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon, battendo Carlos Alcaraz in finale. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sancito la vittoria di Sinner in tre set. Prima di questa finale, Sinner aveva già affrontato vari avversari nei turni precedenti, mentre sulla sua strada per il titolo c’era anche Alexander Zverev. La partita tra Sinner e Zverev è prevista in un prossimo incontro, con data e orario ancora da definire.

Il 13 luglio 2025 Jannik Sinner ha vinto, per la prima volta in carriera, il prestigioso Slam di Wimbledon dopo una prova superba contro Carlos Alcaraz. Un anno dopo e un giorno prima, il numero uno del tennis mondiale cerca di bissare quel successo contro un ritrovato Alexander Zverev che, dal canto suo, cerca una storica “doppietta” dopo aver vinto il Roland Garros. Sfida tra titani. Con Carlos Alcaraz ormai fermo ai box da molte settimane a causa del problema al polso, nel ranking Atp è stato scavalcato proprio dal tedesco che si è scrollato di dosso molte ansie e sembra un giocatore ritrovato dopo la splendida vittoria a Parigi.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Sinner a caccia del bis ma sulla sua strada c’è Zverev: i numeri della gara e quando giocano

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