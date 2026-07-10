Jannik Sinner si prepara a affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon 2026, ripetendo la sfida dello scorso anno. La semifinale tra Fery e Zverev si presenta come un incontro improbabile rispetto alle aspettative. La partita tra Sinner e Djokovic rappresenta un nuovo tentativo del tennista italiano di raggiungere la finale, dopo aver già affrontato il serbo nello stesso torneo nel 2025, quando Djokovic vinse in tre set.

Con la storia e per la storia. Jannik Sinner cerca di tornare in finale a Wimbledon, ma per farlo dovrà superare Novak Djokovic. 365 giorni dopo, è il remake del penultimo atto del 2025, nel qual caso fu il numero 1 al mondo a prevalere per 6-3 6-3 6-4. Le condizioni di quest’occasione, però, avranno tutto di diverso per molteplici motivi. Ragioni delle quali si è parlato, in un senso o nell’altro, forse a sproposito in determinati casi: vediamo di fare ordine. Sinner, nel torneo, dopo i due set persi all’esordio con il serbo Miomir Kecmanovic non ha più ceduto alcun parziale. Diversamente, Djokovic ha perso cinque set, contro il cinese Yibing Wu, il francese Arthur Rinderknech, il russo Roman Safiullin e il canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Wimbledon 2026: Jannik Sinner, ancora Djokovic sulla strada della finale. Fery-Zverev, la semifinale improbabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER E DJOKOVIC, ALLENAMENTI MAI VISTI PRIMA DELLA SEMIFINALE DI WIMBLEDON

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner-Djokovic e Fery-Zverev oggi, Wimbledon 2026: orari semifinali, tv, streaming

LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la wild-card britannica sulla strada della semifinaleUn giocatore britannico di origini francesi ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2026 dopo aver battuto un avversario italiano nei quarti di...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic oggi a Wimbledon 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon; Wimbledon, Sinner: Adesso arrivano le partite più importanti. VIDEO.

Non gioca bene, soffre, fa fatica… …Tre set a zero, altra semifinale a Wimbledon, 38 vittorie e soli 3 ko nel 2026. Numeri mostruosi. Jannik Sinner è un gigante perché ha la capacità di rispondere ai critici con due armi fantastiche: il silenzio e i fatti. - X x.com

Wimbledon 2026: Jannik Sinner, ancora Djokovic sulla strada della finale. Fery-Zverev, la semifinale improbabileCon la storia e per la storia. Jannik Sinner cerca di tornare in finale a Wimbledon, ma per farlo dovrà superare Novak Djokovic. 365 giorni dopo, è il ... oasport.it

Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di WimbledonIl numero 1 del mondo e la leggenda serba si sfidano per un posto in finale all'All England Club: tutti i dettagli ... tuttosport.com

Musetti: 'Alcaraz gioca il tennis più bello, ma Sinner è impressionante' reddit