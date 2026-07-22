Ducati è avanti nelle prestazioni in MotoGP, secondo il team manager di Aprilia. Tardozzi ha dichiarato che spera che gli ingegneri della sua squadra possano migliorare la moto per competere meglio. La stagione si ferma ufficialmente per le ferie, ma le discussioni tra i team continuano, in vista del Gran Premio in Gran Bretagna previsto per il weekend dell’8 agosto. Il prossimo appuntamento resta programmato per quella data.

La MotoGP è in ferie, almeno ufficialmente. Il prossimo appuntamento agonistico si disputerà in Gran Bretagna nel fine settimana del 7, 8 e 9 agosto. Nel frattempo, però, dietro le quinte non si resta oziosi, soprattutto in termini dialettici. Al riguardo, è interessante constatare come Aprilia e Ducati giochino a mettersi pressione a vicenda per bocca dei rispettivi team manager. Nei giorni scorsi, Massimo Rivola aveva conferito a Marc Marquez il ruolo di “grande favorito” per la conquista del titolo, affermando però che la Casa di Noale non si da’ per vinta e che il Mondiale sarà verosimilmente deciso all’ultima gara. A stretto giro è arrivata l’ideale risposta del suo omologo ducatista, Davide Tardozzi, tramite un’intervista al sito della MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, il gioco delle parti fra Aprilia e Ducati. Tardozzi: “Loro sono avanti. Spero che i nostri ingegneri migliorino la moto”

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Did Aprilia Break Ducati Why Aluminum Frames Die & How It Changes Your Ride

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