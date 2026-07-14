Il team manager di Ducati ha affermato che Ducati e Aprilia sono alla pari, con la differenza che a fare la differenza sono i piloti. Ha aggiunto che il campionato viene disputato tra sei concorrenti. Ducati ha migliorato la propria posizione nel campionato, tornando a essere considerata una delle favorite per la vittoria.

Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, può indubbiamente sorridere per la situazione della Casa di Borgo Panigale, capace di ribaltare i rapporti di forza durante il mese di giugno e di riprendersi il ruolo di favorita per vincere il Mondiale. Riguardo quanto avvenuto, il dirigente ducatista ha rilasciato un autentico “discorso sullo stato dell’unione” ai microfoni di Sky Sport, del quale vengono riportati i passaggi più significativi. “Credo che Ducati sia sempre stata competitiva, ma a inizio stagione ci sono stati degli episodi sfortunati per noi, così come sono stati sfortunati per i nostri avversari nella seconda fase della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Ducati e Aprilia si equivalgono, la differenza la fanno i piloti. Il Mondiale se lo giocano in sei”

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MotoGP, GP Italia, Ducati: Tardozzi e Grassilli commentano la gara del Mugello

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