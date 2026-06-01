MotoGP 2027 perché nessuno dice che Bagnaia-Aprilia Acosta-Ducati Martin-Yamaha sono affari già fatti
Nel mercato MotoGP 2027, i trasferimenti di Bagnaia in Aprilia, Acosta in Ducati e Martin in Yamaha sono stati già conclusi. Tuttavia, le squadre non hanno ancora comunicato ufficialmente le decisioni. Questi accordi sono stati finalizzati prima delle comunicazioni pubbliche, e le case produttrici attendono il momento opportuno per annunciarli. Nessuna delle trattative è stata resa pubblica fino a questo momento.
Bagnaia in Aprilia, Acosta in Ducati, Martin in Yamaha e gli altri colpi del mercato MotoGP 2027 sono già definiti: ecco perché non vengono ancora annunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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