MotoGP 2027 perché nessuno dice che Bagnaia-Aprilia Acosta-Ducati Martin-Yamaha sono affari già fatti

Notizia in breve

Nel mercato MotoGP 2027, i trasferimenti di Bagnaia in Aprilia, Acosta in Ducati e Martin in Yamaha sono stati già conclusi. Tuttavia, le squadre non hanno ancora comunicato ufficialmente le decisioni. Questi accordi sono stati finalizzati prima delle comunicazioni pubbliche, e le case produttrici attendono il momento opportuno per annunciarli. Nessuna delle trattative è stata resa pubblica fino a questo momento.