Morto nell’Oglio per sfuggire a un pestaggio | nuovo arresto per concorso in omicidio durante un blitz antidroga

Da bergamonews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un blitz antidroga, i carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato una quarta in stato di libertà. L’operazione si è svolta a Cividate al Piano, nel quadro di attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo morto nell’Oglio mentre cercava di sfuggire a un pestaggio, avvenuto in un contesto legato a questi controlli, ha portato a un nuovo arresto per concorso in omicidio.

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Cividate al Piano. È di tre arresti e di una denuncia in stato di libertà il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, supportati dalle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica, per la prevenzione e il contrasto della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette M.N., di 22 anni, J.M., di 26, e B.Y., di 25: tutti cittadini marocchini, senza fissa dimora e già noti alle Forze dell’ordine. Tra loro anche B.Y., risultato ricercato per omicidio volontario e tentato omicidio nell’ambito dell’inchiesta sulla violenta spedizione punitiva avvenuta a Pontoglio, lungo il fiume Oglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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