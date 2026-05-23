Blitz antidroga sistema di videosorveglianza per sfuggire ai controlli | pusher incastrato

Durante un blitz antidroga a Cisterna, la polizia ha individuato un uomo che cercava di sfuggire ai controlli attivando un sistema di videosorveglianza. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche alcune dosi di droga trovate durante le perquisizioni. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Controlli antidroga da parte della polizia a Cisterna che hanno portato anche alla denuncia di un uomo accusato di spaccio. L’attività è stata effettuata dal personale della locale Sezione Anticrimine e del Reparto volanti, con il supporto dell’Unità cinofila della polizia di Nettuno.I servizi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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