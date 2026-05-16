Annega nel fiume Oglio per sfuggire a un agguato chiesti 20 anni di carcere per il capo della spedizione

Nella notte del 12 aprile 2025, un uomo di 32 anni è morto annegato nel fiume Oglio, a Pontoglio, mentre tentava di sfuggire a un agguato. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era tuffato in acqua per mettere distanza tra sé e i suoi inseguitori. Per il presunto organizzatore dell’attacco, sono stati chiesti 20 anni di carcere. La vicenda ha sollevato l’attenzione sulla presenza di attività criminali nella zona e sulle dinamiche legate agli scontri tra gruppi rivali.

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