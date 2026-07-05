Un giovane di 23 anni è morto nel fiume Oglio, trascinato dalla forza della corrente. Un testimone, che ha assistito alla scena, ha dichiarato di non essere riuscito a salvarlo. La vittima si chiamava Hassan Hamayun. Un altro uomo, presente al momento, ha espresso il suo dolore dicendo di aver cercato invano di intervenire. La scena si è conclusa con il pianto di un testimone, che ha commentato la tragedia con voce rotta.

«Non sono riuscito a salvarlo». Con la voce già rotta dallo sconforto, come pronuncia questa frase, con un italiano incerto, Usman Afzal scoppia in un pianto disperato. Nei suoi occhi è ancora troppo vivido il ricordo della tragedia avvenuta solo poche ore prima, nel parco La Palada, a Calcio, lungo via Roncaglie: Hassan Hamayun, 23 anni, è stato inghiottito dall’Oglio, senza più riuscire a riemergere. Per oltre 50 minuti, è stato sovrastato dalla forza della corrente del fiume. Originario del Pakistan, nel recente passato un impiego alla Brembo come operaio, il 23enne viveva a Seriate insieme ai genitori e al fratello maggiore, di 33 anni.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Chi era Hassan Hamayun, morto a 23 anni nel fiume Oglio: «Trascinato dalla forza della corrente, non sono riuscito a salvarlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fa un bagno nel fiume Ticino e viene trascinato dalla corrente: disperso un giovane di 23 anniUn giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre si bagnava.

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una digaUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, al confine tra Porte e San Germano Chisone.

Argomenti più discussi: Chi era Hassan Hamayun, morto a 23 anni nel fiume Oglio: Trascinato dalla forza della corrente, non sono riuscito a salvarlo; Scivola nel fiume durante una passeggiata: muore a 23 anni davanti agli amici; Scivola e cade nel fiume Oglio: morto annegato un ragazzo a Calcio; Scivola nell’Oglio, 23enne di Seriate annega davanti al fratello e agli amici.

Chi era Hassan Hamayun, morto a 23 anni nel fiume Oglio: Trascinato dalla forza della corrente, non sono riuscito a salvarloCalcio, in acqua era caduto anche il cugino, che però è riuscito a tornare a riva. Il ragazzo, originario del Pakistan, aveva lavorato alla Brembo come operaio e viveva a Seriate con i genitori e il f ... bergamo.corriere.it