Chi era Hassan Hamayun morto a 23 anni nel fiume Oglio | Trascinato dalla forza della corrente non sono riuscito a salvarlo

Da bergamo.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 23 anni è morto nel fiume Oglio, trascinato dalla forza della corrente. Un testimone, che ha assistito alla scena, ha dichiarato di non essere riuscito a salvarlo. La vittima si chiamava Hassan Hamayun. Un altro uomo, presente al momento, ha espresso il suo dolore dicendo di aver cercato invano di intervenire. La scena si è conclusa con il pianto di un testimone, che ha commentato la tragedia con voce rotta.

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«Non sono riuscito a salvarlo». Con la voce già rotta dallo sconforto, come pronuncia questa frase, con un italiano incerto, Usman Afzal scoppia in un pianto disperato. Nei suoi occhi è ancora troppo vivido il ricordo della tragedia avvenuta solo poche ore prima, nel parco La Palada, a Calcio, lungo via Roncaglie: Hassan Hamayun, 23 anni, è stato inghiottito dall’Oglio, senza più riuscire a riemergere. Per oltre 50 minuti, è stato sovrastato dalla forza della corrente del fiume. Originario del Pakistan, nel recente passato un impiego alla Brembo come operaio, il 23enne viveva a Seriate insieme ai genitori e al fratello maggiore, di 33 anni.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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