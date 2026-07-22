Morto ammanettato a Bologna Si ritrovano Anselmo e Bordoni Fabbri | Solidarietà a città e agenti

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni di origini marocchine è morto durante un intervento di polizia a Bologna. L’uomo era ammanettato e si trovava in custodia degli agenti al momento del decesso. Due agenti, Anselmo e Bordoni, sono stati coinvolti nei fatti. Un rappresentante delle forze dell’ordine ha espresso solidarietà alla città e agli agenti coinvolti. La vicenda ha collegamenti con fatti avvenuti anche a Ferrara, che sono stati citati nel procedimento.

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Ferrara c’entra, e anche parecchio, con i fatti di Bologna. +E ora cerchiamo di mettere in fila gli elementi. Abderrahim Fakir, 43enne di origini marocchine, muore durate un intervento di polizia. Siamo al Pilastro, quartiere simbolo della periferia felsinea. Sono due gli agenti di polizia coinvolti nella vicenda. I familiari della vittima non ci pensano due volte: si rivolgono a chi, negli anni, si è speso per situazioni analoghe. Il legale risponde al nome di Fabio Anselmo. Ed ecco il primo tassello del mosaico che parla ferrarese. "Ho accettato l’incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti – ha dichiarato il legale –. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magherini e Aldrovandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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