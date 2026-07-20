Morto ammanettato a Bologna bomba carta contro gli agenti | carica della polizia

Una bomba carta è stata lanciata contro gli agenti in tenuta antisommossa in piazza Roosevelt a Bologna. La manifestazione si svolgeva davanti alla prefettura e alla questura. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Durante gli scontri, un uomo è stato trovato morto mentre era ammanettato. La polizia ha inoltre effettuato una carica per disperdere i manifestanti.

Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit-in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro., "Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa e ci difende", ha scritto in un post su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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