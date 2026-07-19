Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni di origine marocchina e titolare di una ditta di facchinaggio, è morto a Bologna, al rione Pilastro, dopo un intervento della polizia durante il quale era stato immobilizzato e ammanettato. La sorella della vittima ha accusato gli agenti, affermando che sono stati loro ad “ammazzarlo”. Bologna, Abderrahim Fakir morto dopo essere stato ammanettato: lo sfogo della sorella “Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace”, ha dichiarato, come riporta Il Corriere della Sera, la sorella di Fakir, che ha seguito in lacrime tutte le fasi dell’accertamento della polizia. “Non sappiamo cosa è successo – ha aggiunto – non sappiamo cosa è successo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Virgilio.it - Abderrahim Fakir morto a Bologna dopo essere stato ammanettato, sorella accusa gli agenti: "L'hanno ammazzato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

40ENNE MUORE DOPO ESSERE STATO BLOCCATO DALLA POLIZIA.

Notizie e thread social correlati

Bologna, Abderrahim Fakir muore durante l’intervento della polizia: il fermo e il malore. La sorella: «Me l’hanno ammazzato»Domenica 19 luglio a Bologna, in via Svevo nel rione Pilastro, un uomo di 43 anni di origine marocchina è deceduto durante un intervento della...

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna durante un controllo, disposta l'autopsia per il 43enneUn uomo di 43 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.

Chi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir: morto durante un intervento della polizia, viveva in Italia da quando aveva 7 anniAbderrahim Fakir, 43 anni, l'uomo di origini marocchine morto a Bologna al quartiere Pilastro, era in Italia da quando aveva 7 anni e viveva con il fratello. Fakir era titolare di una ... ilmessaggero.it