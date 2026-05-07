Recentemente si è diffusa la notizia di un presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima della sua morte. La richiesta di divulgarlo è arrivata dal New York Times, che ha chiesto alla procura di New York di pubblicare il testo completo del messaggio. La pubblicazione potrebbe rivelare dettagli sulla sua ultima comunicazione prima del decesso, avvenuto in circostanze che continuano a suscitare domande.

La richiesta era arrivata dalle colonne del New York Times, che aveva chiesto alla Procura di New York di pubblicare integralmente il messaggio. Il testo in questione è scritto su un foglietto giallo, inserito all’interno del fascicolo che riguarda Nicholas Tartaglione, ultimo compagno di cella di Jeffrey Epstein, condannato per quadruplice omicidio. Si tratta del presunto biglietto scritto dal finanziere pedofilo prima di suicidarsi in carcere nel 2019. Il biglietto era rimasto secretato e chiuso in un caveau del tribunale per quasi sette anni nell’ambito della controversia legale non correlata. Il giudice distrettuale statunitense Kenneth Karas di White Plains, New York, ha ordinato la divulgazione della nota.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jeffrey Epstein e il presunto biglietto scritto prima del suicidio: ecco cosa dice

Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere

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