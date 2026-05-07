Jeffrey Epstein spunta il presunto biglietto d’addio mai reso pubblico | Non hanno trovato nulla

Mercoledì un giudice federale ha disposto la pubblicazione di un presunto biglietto d’addio scritto da Jeffrey Epstein nel luglio 2019, poche settimane prima della sua morte in carcere a Manhattan. Finora, il contenuto del messaggio non era stato reso pubblico e le autorità avevano dichiarato di non aver trovato nulla che collegasse il documento a eventuali irregolarità. La decisione si inserisce in un procedimento legale che coinvolge la vicenda dell’imprenditore e suo presunto ruolo in attività illecite.

Un giudice federale americano ha ordinato mercoledì la divulgazione di un presunto biglietto d’addio scritto da Jeffrey Epstein nel luglio 2019, meno di un mese prima del suo suicidio nel carcere di Manhattan. Il documento, rimasto sigillato per anni come parte del fascicolo processuale del suo ex compagno di cella, offre uno sguardo inquietante sugli ultimi giorni del finanziere condannato per reati sessuali. Il presunto biglietto di addio lasciato da Jeffrey Epstein (foto: Giudice distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York) Il biglietto manoscritto su carta a righe riporta frasi frammentarie ma significative. La prima riga recita: “Mi hanno indagato per mesi – NON HANNO TROVATO NULLA!!!” Il testo prosegue con un riferimento apparente a “accuse vecchie di 15 o 16 anni” che sarebbero state riproposte.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jeffrey Epstein, spunta il presunto biglietto d’addio mai reso pubblico: “Non hanno trovato nulla” Epstein Files, tra interesse pubblico e dolore privato Notizie correlate Epstein, Clinton: "Mai visto nulla, né fatto nulla di sbagliato"L'ex presidente Bill Clinton ha precisato, nella sua dichiarazione di apertura prima di comparire a porte chiuse davanti alla Commissione di... Leggi anche: Elisabetta Tai, l’italiana svanita nel nulla dopo il ritorno negli Usa: fu tra le accusatrici di Jeffrey Epstein Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Epstein files, il fronte italiano: le ultime dichiarazioni di Zampolli; È ora di dire addio: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein; Epstein, spunta il biglietto d'addio prima del suicidio: è rimasto segreto per quasi sette anni; Epstein ha scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi: la rivelazione del New York Times. Jeffrey Epstein, spunta il presunto biglietto d’addio mai reso pubblico: Non hanno trovato nullaUn giudice federale americano ha ordinato mercoledì la divulgazione di un presunto biglietto d’addio scritto da Jeffrey Epstein nel luglio 2019, meno di un mese prima del suo suicidio nel carcere di ... cinemaserietv.it Epstein, dopo 7 anni spunta un biglietto lasciato in cella in cui alludeva al suicidio: «È ora di dire addio»Trovato dal compagno di cella poche settimane prima della morte del finanziere, il biglietto in cui Epstein diceva di volersi uccidere è stato acquisito agli atti del processo del compagno di cella, e ... corriere.it La modella che nel 2019 aveva raccontato di aver subito abusi da Jeffrey Epstein è in buone condizioni di salute - facebook.com facebook Elisabetta Ferretto, ritrovata l'italiana che denunciò Jeffrey Epstein #jeffreyepstein x.com