Voto fuori sede più vicino arriva l'emendamento della maggioranza alla legge elettorale | come si potrà votare

In Italia sono circa 4,9 milioni gli elettori fuori sede. Con l'emendamento alla riforma della legge elettorale, il voto lontano dal Comune di residenza è a un passo dal diventare una misura stabile. Ecco chi potrà usufruirne, come presentare la domanda, dove si voterà e quali sono le novità previste dalla riforma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Legge elettorale, emendamento della maggioranza per voto ai fuori sedeLa maggioranza ha deciso di ripresentare un emendamento alla legge elettorale che permette ai cittadini residenti fuori sede di votare.

Voto fuori sede, la maggioranza ci ripensa e presenta un emendamento alla legge elettorale: ecco cosa prevedeLa maggioranza ha deciso di ripensarci sul voto fuori sede e ha presentato un emendamento alla legge elettorale.

Temi più discussi: Esame legge elettorale in Aula slitta al 14 luglio. Presidio per inserire il voto dei fuorisede; La Lega non vuol far votare i fuorisede perché sono meridionali: Alterano i risultati (di A. Raimo); Legge elettorale, l'esame in aula alla Camera slitta al 14 luglio; Chi ha paura del voto dei più giovani, in un Paese che ne ha sempre meno e li fa scappare?.

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