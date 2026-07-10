Voto fuori sede più vicino arriva l'emendamento della maggioranza alla legge elettorale | come si potrà votare
Un emendamento alla legge elettorale propone di rendere stabile la possibilità di votare fuori sede. Attualmente, circa 4,9 milioni di elettori italiani che vivono lontano dal proprio Comune di residenza potrebbero usufruire di questa misura. La modifica riguarda la modalità di voto per chi si trova in località diverse rispetto al proprio Comune di iscrizione alle liste elettorali. La proposta mira a semplificare le procedure per esercitare il diritto di voto da remoto.
In Italia sono circa 4,9 milioni gli elettori fuori sede. Con l'emendamento alla riforma della legge elettorale, il voto lontano dal Comune di residenza è a un passo dal diventare una misura stabile. Ecco chi potrà usufruirne, come presentare la domanda, dove si voterà e quali sono le novità previste dalla riforma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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