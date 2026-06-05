Le vasche estive della piscina Dugoni apriranno il 13 giugno. Sono state installate nuove telecamere di sorveglianza nell'area. La società Forus deve affrontare anche alcuni problemi strutturali, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La sicurezza nella struttura sarà migliorata con l'installazione delle telecamere, anche se non sono state specificate le modalità di intervento. La riapertura coincide con l'inizio della stagione estiva.

Come cambierà la sicurezza con l'installazione delle nuove telecamere?. Quali criticità strutturali deve risolvere la società Forus?. Perché il sindaco Murari ha deciso di monitorare personalmente l'impianto?. Cosa accadrà se i problemi tecnici bloccheranno la stagione estiva?.? In Breve Incontro tra sindaco Murari e società Forus avvenuto mercoledì scorso. Installazione nuove telecamere per potenziamento sicurezza e vigilanza impianto. Gestione Forus deve risolvere criticità strutturali emerse durante il vertice. Monitoraggio diretto del sindaco per garantire continuità servizi estivi Mantova. Le vasche estive della piscina Dugoni apriranno sabato 13 giugno a Mantova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piscina Dugoni: le vasche estive aprono il 13 giugno con nuove telecamere

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Argomenti più discussi: A Mantova la piscina Dugoni è ancora chiusa, tuffi solo nei circoli. E nelle vasche dell’hinterland; Mantova, il sindaco Murari convoca Forus: la piscina Dugoni verso l’apertura; Mantova, la piscina Dugoni aprirà sabato 13 giugno; Dugoni, più telecamere e controlli, si accelera per l'apertura. Murari: controllerò personalmente la gestione.