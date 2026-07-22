Morti a Latina due operai in 24 ore | colti da malore per il caldo I sindacati | Sciopero venerdì

Notizia in breve

Due operai sono morti a Latina nel giro di 24 ore, entrambi colti da malore mentre lavoravano sotto il caldo intenso. I loro nomi sono Francesco Gritto e Wladyslaw Pernal. I sindacati hanno annunciato uno sciopero per venerdì e un presidio davanti alla prefettura. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.