Morti a Latina due operai in 24 ore | colti da malore per il caldo I sindacati | Sciopero venerdì

Da roma.repubblica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due operai sono morti a Latina nel giro di 24 ore, entrambi colti da malore mentre lavoravano sotto il caldo intenso. I loro nomi sono Francesco Gritto e Wladyslaw Pernal. I sindacati hanno annunciato uno sciopero per venerdì e un presidio davanti alla prefettura. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

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21.07.2026 LATINA: DUE OPERAI MORTI IN POCHE ORE, DOLORI E POLEMICHE

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