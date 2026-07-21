Due operai sono morti a Latina in meno di 24 ore durante giornate con temperature elevate. Le vittime sono un uomo di 64 anni e un altro nato nel 1972, entrambi coinvolti in lavori edili. Le cause dei decessi devono ancora essere chiarite. I sindacati hanno commentato che il caldo intenso rende difficile lavorare in sicurezza e può essere fatale.

Due lavoratori morti a Latina in meno di 24 ore, durante giornate segnate da temperature estreme. Le cause dei decessi di Wladislaw Pernal, operaio edile di 64 anni, e Francesco Gritto classe 1972, dovranno essere accertate. Ma queste morti rischiano di diventare il simbolo più drammatico di un’emergenza che investe l’intero Paese: quella di chi continua a lavorare all’aperto mentre il caldo rende cantieri, campi e strade luoghi sempre più pericolosi. «Il caldo uccide. Non c’è altro modo per descrivere quello che sta accadendo ormai da qualche anno e che tende a peggiorare, causando sui lavoratori conseguenze spesso irreversibili», denuncia Diego Piccoli, segretario generale della Fillea Cgil Roma e Lazio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Latina, due operai morti in 24 ore. I sindacati: “Il caldo uccide, non si può lavorare così”

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