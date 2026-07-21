Latina due operai morti in 24 ore I sindacati annunciano sciopero | Non si può più lavorare con queste temperature

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Latina, due operai sono deceduti in 24 ore mentre svolgevano le proprie mansioni. L’ultimo caso riguarda un uomo di 54 anni colpito da un malore mentre lavorava in un cantiere fotovoltaico. I sindacati hanno annunciato uno sciopero, evidenziando le alte temperature come causa delle morti sul lavoro. Non sono stati forniti dettagli sulle altre vittime.

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In 24 ore due operai sono morti a Latina mentre stavano facendo il loro lavoro. L’ultima vittima è Francesco Gritto, un 54enne stroncato da un malore mentre era impegnato in un cantiere fotovoltaico. Solo ieri 20 luglio, a perdere la vita era stato Wladislaw Pernal, un operaio di origine polacca di 64 anni che si è sentito male mentre cambiava delle piastrelle in un appartamento di un palazzo nel quartiere Nuovo Latina. Come riportato da Collettiva – la testata giornalistica della Cgil -, i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno proclamato uno sciopero per il 24 luglio: “Il caldo uccide. Non c’è altro modo per descrivere quello... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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