Il ministro dell’interno ha dichiarato che le telecamere indossabili sono utili sia per le forze dell’ordine che per i soggetti coinvolti in attività criminali. Ha sottolineato che i dispositivi sono importanti per garantire trasparenza e documentare gli interventi. La sua opinione si basa sulla convinzione che le bodycam possano contribuire a chiarire le dinamiche sul campo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza riferimenti a specifici episodi o incidenti.

“La bodycam, in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega, da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell’ordine che per gli stessi delinquenti. Nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato”. Così il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione ‘FS Security potenzia il controllo: bodycam a ogni operatore’ a Roma. “Come accade sui treni, riducendo il numero delle aggressioni, dei furti e delle rapine, accade anche grazie a Polizia e Carabinieri”, aggiunge quindi il leader della Lega, chiamando in causa quanto agli avvenimenti che hanno causato la morte di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morte Fakir, Salvini su bodycam: “Fondamentali per forze ordine ma anche per i delinquenti”

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Morte Fakir, Salvini su bodycam: Fondamentali per forze ordina ma anche per i delinquenti

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