A Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La premier ha chiesto di fare luce sulla morte di Abderrahim Fakir, sottolineando l’importanza di verificare eventuali responsabilità. Ha inoltre criticato chi alimenta odio contro le forze dell’ordine, definendo irresponsabile questa condotta. Nessun dettaglio sulle cause della morte o sui responsabili è stato fornito.

Roma, 21 luglio 2026 - "Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine ". La premier Giorgia Meloni commenta così, sui social, gli episodi di violenza e guerriglia urbana avvenuti la scorsa notte a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. "Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini non cercava la verità: cercava lo scontro – continua la presidente del Consiglio – . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Scontri a Bologna, Meloni: “Verità per la morte di Fakir, ma irresponsabile alimentare odio contro le forze dell’ordine”

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Meloni sugli scontri di Bologna: Irresponsabile alimentare odio contro gli agenti, verità su Fakir

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Bologna Scontri dopo la morte di #Fakir. #Meloni Quanto accaduto è inaccettabile. Doveroso accertare eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. x.com

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