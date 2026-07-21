Morte Fakir a Bologna Malan FdI | Dolore per il decesso ma fiducia nelle forze dell' ordine
Un uomo è deceduto ieri a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Il rappresentante di un partito ha espresso dolore per la morte, sottolineando la fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. La notizia ha suscitato attenzione locale e si attendono aggiornamenti sulle modalità dell’intervento.
(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "È sempre doloroso quando muore una persona in qualunque circostanza, in particolare in queste situazioni drammatiche, ma il nostro punto di vista è che tendenzialmente noi riteniamo che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro con abnegazione nel rispetto della legge." Così il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Morte Fakir a Bologna, Malan (FdI): Dolore per il decesso, ma fiducia nelle forze dell'ordine
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