Morte Fakir Meloni addita Lepore | ‘Irresponsabile convocare manifestazione a Bologna’

Notizia in breve

Il premier ha condannato la violenza a Bologna, dove le forze dell’ordine sono state ferite durante una guerriglia urbana scoppiata nel centro storico. L’episodio è avvenuto dopo una manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. Meloni ha definito irresponsabile aver convocato la protesta, sottolineando che quanto accaduto è inaccettabile. La polizia ha subito danni e si sono registrati scontri con i manifestanti.