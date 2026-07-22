Morte Fakir Meloni addita Lepore | ‘Irresponsabile convocare manifestazione a Bologna’
Il premier ha condannato la violenza a Bologna, dove le forze dell’ordine sono state ferite durante una guerriglia urbana scoppiata nel centro storico. L’episodio è avvenuto dopo una manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. Meloni ha definito irresponsabile aver convocato la protesta, sottolineando che quanto accaduto è inaccettabile. La polizia ha subito danni e si sono registrati scontri con i manifestanti.
“Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile“. Il premierGiorgia Meloniè netta nell’affrontare la violenza contro le forze dell’ordine in unaBolognache si ritrova ferita dopo la guerriglia urbana scoppiata nel cuore del centro storico, di seguito alla piazza pacifica per la morte diAbderrahim Fakir. Il presidente del Consiglio, parlando alGiornale, non si limita alle circostanze ma punta il dito direttamente contro il sindacoMatteo Leporedefinendolo un irresponsabile per aver alimentato il “clima d’odio verso un corpo dello Stato“, pur chiedendo la verità sulla morte del 42enne consumatasi durante un’operazione di Polizia la scorsa domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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