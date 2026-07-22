Morte Fakir l' esclusiva di La7 | il video dei momenti precedenti l' intervento della polizia

Il Tg La7 ha mostrato in esclusiva il video che riprende gli attimi prima dell'intervento della polizia, avvenuto domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini catturano i momenti immediatamente precedenti l'arrivo delle forze dell'ordine e la successiva morte di un uomo di 42 anni di origini marocchine. La registrazione non include dettagli successivi all'intervento né altre fasi della vicenda.

Il Tg La7 ha trasmesso in esclusiva le immagini dei momenti immediatamente precedenti l'intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna. Il video mostra il 43enne disteso sul cemento di un garage con le gambe appoggiate a un muretto, prima ancora dell'arrivo della volante. Le immagini già note, riprese da un residente dalla finestra di casa, mostrano invece la fase del fermo con Fakir a terra a faccia in giù. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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