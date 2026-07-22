I soccorritori hanno tentato di rianimare una persona durante un intervento a Bologna domenica, secondo quanto riferito dalla Croce Rossa Italiana. La stessa organizzazione ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’uomo deceduto e ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con le autorità e gli inquirenti per chiarire i fatti.

La Croce Rossa Italiana, in una nota, esprime “nuovamente cordoglio e vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir e totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti e l’Ausl – come dichiarato da subito – per fare piena chiarezza sulla vicenda tragica avvenuta domenica a Bologna”. “Nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, riteniamo doveroso ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso – e contrariamente a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa questa mattina – l’equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) sul paziente dal momento in cui è stato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, la Croce Rossa: “I soccorritori hanno cercato di rianimarlo”

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