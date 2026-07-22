I soccorritori della Croce Rossa Italiana hanno cercato di rianimare un uomo a Bologna, utilizzando manovre di rianimazione cardiopolmonare e un defibrillatore.

I volontari della Croce Rossa Italiana giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna «sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo». Lo precisa la stessa Croce Rossa Italiana, «nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati». La precisazione della Croce Rossa «Riteniamo doveroso – afferma la Cri – ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso e contrariamente a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa questa mattina, l'equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare sul paziente dal momento in... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La Croce rossa: i soccorritori hanno cercato di rianimare Fakir, utilizzato anche un defibrillatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un defibrillatore per la Croce Rossa da “Regalami un Sorriso”Sabato 13 giugno alle 11 si terrà l'inaugurazione di un defibrillatore presso la sede della Croce Rossa di Lizzano Belvedere, in provincia di Bologna.

Donato un nuovo defibrillatore alla Croce RossaNella sede della Croce Rossa di Lizzano è stato inaugurato un nuovo defibrillatore donato dall’associazione ’Regalami un sorriso’.

Temi più discussi: Croce Rossa protagonista alla Partita del Cuore 2026: dall'Aquila al Venezuela, la solidarietà ha radici forti; Il presidente della Croce Rossa di Bologna: Non potevamo intervenire, nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto. Feriti per quello che è successo; Croce Rossa Italiana e CSVnet insieme per rafforzare il volontariato: siglato protocollo d’intesa; La verità della Croce Rossa: Vulcano di odio contro di noi. Nel video manca una parte: la rianimazione è stata fatta.

È tornato The CRI Candy Shop Sessualità consapevole & relazioni sane #crigrandate #crocerossa x.com

La Croce rossa: i soccorritori hanno cercato di rianimare Fakir, utilizzato anche un defibrillatoreI volontari della Croce Rossa Italiana giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e ... gazzettadelsud.it

CRI – CROCE ROSSA ITALIANA * BOLOGNA: I SOCCORRITORI SONO INTERVENUTI CON MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLATORE PER TENTARE DI ...La Croce Rossa Italiana esprime nuovamente cordoglio e vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir e totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti e ... agenziagiornalisticaopinione.it

Quella volta che provai un consultorio reddit