Il 6 maggio 2006 un ragazzo di Monsummano perse la vita in un incidente stradale avvenuto in via Cavour, quando la sua moto scontrò con un’auto proveniente dalla direzione opposta. A distanza di vent’anni, amici e conoscenti hanno scritto una lettera in ricordo di lui, ricordando con affetto il giovane e il suo modo di essere. La lettera è stata pubblicata in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa.

Valdinievole, 6 maggio 2026 – La sera del 6 maggio 2006 un giovane ragazzo di Monsummano, Fabio Iapà, morì in sella alla sua Aprilia 125 in via Cavour, a seguito di uno scontro con un’auto in senso opposto. Il giovane morì poco dopo il trasporto in ospedale. A 20 anni da quella tragedia, gli amici di Fabio hanno voluto ricordarlo con una lettera che pubblichiamo. “Un battito di ciglia, le giornate che passavano lente e piene di risate anche un po’ sguaiate di quelle che si fanno a 16 anni con gli amici. E poi le moto, che ci appassionavano sempre di più, non importava quale, bastava che che ci trasmettesse emozioni e libertà. Erano i nostri anni, cresciuti all’inizio dei Duemila, con la testa leggera: la scuola sullo sfondo dei nostri pensieri e tutto il resto davanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ricordo indelebile, la lettera degli amici a 20 anni dalla morte: “Fabio vive con noi”

Notizie correlate

Leggi anche: Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.

Ramelli, il ricordo di La Russa: “Vive sempre con noi, simbolo di rifiuto della violenza”Il ricordo di Sergio Ramelli è ancora fortemente presente nella memoria collettiva.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Un ricordo indelebile, la lettera degli amici a 20 anni dalla morte: Fabio vive con noi; Matrimonio con flashmob: Fabio e Luana coronano il loro amore; Addio a Fabio Amenta, bandiera degli Sharks; Marino Bartoletti: Il segreto di Quelli che il calcio? La leggerezza, la stessa che abbiamo celebrato ricordando Moss.

Un ricordo indelebile, la lettera degli amici a 20 anni dalla morte: Fabio vive con noiL’incidente del 6 maggio 2006 strappò alla vita il 16enne Iapà. I compagni e le compagne di vita e di scuola non lo dimenticano: Riconosciamo cosa di bello è rimasto: non te ne sei mai andato ... lanazione.it

Siena- Piazza del Monte 1932 Grazie a Fabio Di Raimo Fabio Di Raimo #siena #cormagistibisenapanditreal - facebook.com facebook

#MotoGP #FrenchGP Fabio Di Giannantonio indirettamente conferma che anche lui a Le Mans disporrà di qualche non meglio precisato aggiornamento Ducati provato a Jerez. "Arriviamo in Francia con molto entusiasmo, dopo gli ottimi risultati di queste prim x.com