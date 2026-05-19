Orso Bruno | 20 anni dopo la sua morte riapre il caso dei predatori

A vent’anni dalla morte dell’orso Bruno, si riapre il caso legato ai predatori in Italia. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla gestione della fauna selvatica e sulla presenza di grandi carnivori nelle aree montane. Si discute di come le decisioni prese in passato abbiano inciso sulla situazione attuale, in particolare sul rapporto tra la fauna e le attività umane. L’obiettivo è trovare soluzioni che permettano di tutelare sia la sicurezza delle persone che la conservazione degli animali selvatici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui