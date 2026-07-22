Il ministro dell’interno ha commentato la morte di un uomo a Bologna, affermando di non voler accusare nessuno di aver istigato o organizzato la violenza. Ha inoltre sottolineato che, se si usano certi toni, si rischia di contribuire a un clima di tensione. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a un evento avvenuto il 22 luglio 2026.

(Agenzia Vista) Bologna, 22 luglio 2026 “Non voglio dire che qualcuno abbia istigato alla violenza o abbia voluto la violenza, abbia organizzato la violenza. Però se usi certi toni.“.. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Bologna dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino nella serata di lunedì per la manifestazione indetta dal sindaco Lepore per la morte di Fakir. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Bologna, Salvini: non dico Lepore abbia istigato ma se usi certi toni.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Morte Fakir a Bologna, Salvini: Non dico che Lepore abbia istigato, ma se usi certi toni...

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