Un video esclusivo del Tg La7 mostra i momenti prima dell’intervento di polizia che ha portato alla morte di un uomo di 42 anni. La registrazione rivela le azioni e le reazioni prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si svolge domenica scorsa, poco prima dell’intervento. La registrazione è stata resa pubblica in via esclusiva.

Un video esclusivo del Tg La7 documenta i momenti precedenti alla morte del 42enne Abderrahim Fakir nel corso dell’intervento di polizia di domenica scorsa. Nel filmato, girato da un residente, l’uomo è sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo. Fakir lo zittisce. Il tg La7 cita poi gli avvocati dei poliziotti secondo i quali subito dopo Fakir si sarebbe scagliato contro un uomo che stava parcheggiando l’auto – questo non si vede nel video – e a quel punto gli agenti sarebbero intervenuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Fakir, in esclusiva sul TgLa7 il video dei momenti che precedono l’intervento della polizia

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