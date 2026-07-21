Rapper Bubu | Il poliziotto del caso Fakir ha maltrattato anche me

Un rapper ha affermato di essere stato maltrattato da un agente di polizia durante un fermo. Ha dichiarato di essere stato fermato perché senza casco mentre utilizzava un monopattino e di aver riconosciuto l’agente coinvolto, sostenendo di averlo visto chiaramente in volto mentre era sopra di lui. La sua testimonianza è stata rilasciata in un’intervista online a un quotidiano locale.

“Sono sicuro al mille per mille che era lui, mi stava sopra e l’ho visto bene in faccia”, dice in un’intervista online al quotidiano piemontese, spiegando di essere stato fermato perché senza casco sul monopattino. Nel corso dell’intervento avrebbe iniziato a litigare con gli agenti e in particolare ne avrebbe affrontato uno. “Lui si è avvicinato e cercava di farmi cadere, allora mi sono difeso. Eravamo uno contro uno. Non gli ho dato uno schiaffo, né un pugno”. Il giovane, che ha una protesi in una gamba, racconta di essere stato buttato in terra. A riferirlo sono La Stampa e il Resto del Carlino. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. “Una cosa pazzesca, mi hanno ammanettato e portato in Questura”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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BOLOGNA, la denuncia del RAPPER: Il POLIZIOTTO del caso FAKIR ha MALTRATTATOanche me

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