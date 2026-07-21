Il rapper Bubu Doc ha denunciato di essere stato maltrattato durante un fermo dalla polizia, affermando che uno degli agenti gli avrebbe rotto la protesi. Ha identificato un poliziotto come responsabile, sostenendo di averlo riconosciuto chiaramente e di averlo visto in faccia. Bubu Doc ha anche riferito che lo stesso agente avrebbe tenuto le mani sulla testa di Abderrahim Fakir durante un episodio avvenuto domenica.

“Sono sicuro al mille per mille che era lui, mi stava sopra e l’ho visto bene in faccia. Il più sbruffone, è lo stesso poliziotto che domenica teneva le mani sulla testa di Abderrahim Fakir “. A due giorni dalla morte del 42enne durante l’arresto nel quartiere Pilastro di Bologna, si aggiunge una testimonianza ai tasselli di una vicenda ancora tutta da chiarire. Il rapper Enrico Abumhere, nome d’arte Bubu Doc, ha pubblicato sui social un video dove si vede vedono tre agenti di polizia che lo immobilizzano su una strada di Bologna, via Mazzini. Uno di loro è lo stesso che ha fermato Fakir. Il rapper ha raccontato l’accaduto a diversi giornali, tra cui La Stampa e Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, il rapper Bubu Doc: “Uno di quei poliziotti ha maltrattato anche me, l’ho denunciato. Mi hanno rotto la protesi durante il fermo”

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BOLOGNA, la denuncia del RAPPER: Il POLIZIOTTO del caso FAKIR ha MALTRATTATOanche me

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