Un rapper ha dichiarato di essere stato maltrattato da un poliziotto coinvolto nel caso di un giovane rapper deceduto. Secondo la testimonianza, l'agente l'ha gettato a terra perché senza casco e lo avrebbe deriso. Ha affermato di aver riconosciuto l'agente in volto e di essere sicuro che si trattasse dello stesso poliziotto presente nel caso Fakir, con cui avrebbe avuto un contatto diretto. La denuncia è stata presentata dopo l’episodio.

«Sono sicuro al cento per cento che era lui, lo stesso poliziotto del caso Fakir, lo stesso che gli teneva le mani addosso. Mi stava sopra, l’ho visto bene in faccia». A pochi giorni di distanza dalla morte del 42enne al Pilastro, si aggiunge una testimonianza ad una vicenda ancora del tutto da chiarire. A parlare, denunciando quanto gli è accaduto, è il rapper Enrico Abumhere, in arte 'Bubu', 27enne nato a Cento. L’episodio che lo ha coinvolto, e nel quale lui ritiene ci fosse lo stesso agente del caso di Fakir, è avvenuto il 10 luglio, lungo via Mazzini a Bologna. Cosa le è successo?«La polizia mi ha fermato perché ero sul mio monopattino senza casco. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte di Fakir, il rapper Bubu: «Uno di quei poliziotti ha maltrattato anche me. Gettato a terra perché senza casco e deriso. L'ho denunciato»

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