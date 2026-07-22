morte di fakir emergono i precedenti giudiziari del 42enne

Notizia in breve

Emergono i precedenti giudiziari del 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. Il suo nome era già stato coinvolto in procedimenti penali e segnalazioni per reati vari. La polizia sta continuando gli accertamenti sulla sua morte, avvenuta durante un’operazione di polizia. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento. La famiglia ha chiesto chiarezza e ha presentato una denuncia.