Morte di Fakir emergono i precedenti giudiziari del 42enne
Emergono i precedenti giudiziari del 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. Il suo nome era già stato coinvolto in procedimenti penali e segnalazioni per reati vari. La polizia sta continuando gli accertamenti sulla sua morte, avvenuta durante un’operazione di polizia. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento. La famiglia ha chiesto chiarezza e ha presentato una denuncia.
Proseguono gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. Nelle ultime ore emergono i suoi precedenti giudiziari: una condanna per traffico di stupefacenti, procedimenti per evasione durante gli arresti domiciliari e un episodio del 2019 su un treno, concluso con l'intervento della Polfer. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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