Secondo la Croce Rossa, i volontari hanno constatato che il soggetto era ancora vivo quando sono intervenuti, anche se in condizioni gravi. Hanno riferito di aver rilevato un battito, seppur debole. Un avvocato ha segnalato la presenza di macchie marroni sul volto. La morte è avvenuta successivamente, ma non è stato specificato il momento esatto. La dinamica dell’intervento e le cause della morte sono ancora oggetto di indagine.

“Era ancora vivo, anche se in gravi condizioni”. È quanto viene riferito in merito all’intervento dei volontari della Croce Rossa, i quali avrebbero appurato che “il battito, per quanto flebile, c’era ancora”. I volontari “hanno iniziato le manovre di rianimazione”, nell’attesa che arrivasse il medico, perché non sono sanitari ma persone addestrate per prestare i primi soccorsi. Il massaggio cardiaco, anche con il defibrillatore che ora è sotto sequestro, “è andato avanti fino all’arrivo del medico del 118”. Di un video di Fakir legato con macchie marroni per lo spray al peperoncino ha parlato invece il legale della famiglia, l’avvocato Fabio Anselmo, video che “era in possesso della famiglia”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morte di Fakir, Croce Rossa: “Era ancora vivo quando sono intervenuti i volontari”. L’avvocato: “Macchie marroni in faccia”

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