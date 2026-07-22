Caso Fakir parlano i volontari della Cri | Noi intervenuti in meno di un minuto Era vivo ma già grave Gli attimi prima del fermo in alcuni video

I volontari della Croce rossa italiana sono intervenuti in meno di sessanta secondi quando l’uomo è stato fermato dalla polizia in via Bologna. Nei video che mostrano gli attimi prima del fermo, si vede che l’uomo era ancora vivo, ma le sue condizioni erano già serie. I volontari hanno agito rapidamente, cercando di assistere l’uomo mentre era a terra.

I volontari della Croce rossa italiana sarebbero intervenuti in meno di un minuto quando Abderrahim Fakir è stato immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna. In base a quanto riferito dagli stessi operatori coinvolti l’uomo, deceduto pochi minuti dopo il fermo, «aveva funzioni vitali ancora rilevabili, nel momento in cui i volontari hanno potuto avvicinarsi, anche se le condizioni sono apparse subito disperate tanto che, dopo poche decine di secondi iniziano a praticargli la manovra di rianimazione cardiopolmonare». Dopo il massaggio cardiaco i volontari hanno provato a usare un defibrillatore. Ma il dispositivo non è partito per via del meccanismo di salvaguardia. 🔗 Leggi su Open.online

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